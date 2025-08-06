Pakistan Büyükelçiliği’nde ‘Keşmir Sömürü Günü’ etkinliği: ‘Son 6 yılda bin 12 Keşmirli şehit edildi’

Hindistan ve Pakistan arasında 1947’den bu yana sorunlara neden olan Keşmir bölgesi ile ilgili Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde dün etkinlik düzenlendi. Etkinlik, Hindistan’ın Keşmir’e ait özel bölge statüsünü 5 Ağustos 2019’da kaldırmasının yıldönümü vesilesiyle yapıldı. Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd’in ev sahipliği yaptığı etkinliğe TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya da katıldı. Büyükelçi Cüneyd, Hindistan’ın son 6 yılda bin 12 Keşmirliyi şehit ettiğini söylerken, Yanık ve Kaya kanın durması çağrısı yaptı.

Etkinliğe konu Keşmir sorunu, bölge coğrafyasının 1947’de İngiliz egemenliğinden kurtularak Hindistan ve Pakistan’ın iki ayrı ülke şeklinde ortaya çıkmasıyla başladı. Keşmir’in Müslüman nüfus çoğunluğuna sahip olmasına karşın yöneticilerinin Hindistan’a katılmayı seçmesi, on yıllardır devam eden problemin temelini oluşturdu. Birleşmiş Milletler’in 1948’deki ‘halkoylaması’ kararı da uygulanamadı. 5 Ağustos 2019’da ise Hindistan bölgenin ‘fiili özerk’ statüsünü kaldırarak Keşmir’i merkeze bağlı birlik toprağı hâline getirdi. Bu da hem Pakistan’ın hem de Müslümanların tepkisini çekti. Söz konusu olayın yıldönümü nedeniyle düzenlenen ‘Keşmir Zulmünü Anma Günü’ etkinliğine Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ev sahipliği yaparken TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya da programa katıldı.

‘SON 6 YILDA BİN 12 KEŞMİRLİ ÖLDÜRÜLDÜ’

Büyükelçi Cüneyd, 2019’daki hamlenin Keşmir halkının haklarından mahrum bırakılması ve mülksüzleştirilmesi amacıyla yapıldığını savunarak, “BM Güvenlik Konseyi’nin kararları, Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkını tanımaktadır. Ne yazık ki kararlar, üzerinden yetmiş yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen hâlâ uygulanmamıştır” dedi. Hindistan’ın bölgenin demografik yapısını değiştirmeye yönelik çok sayıda adım attığını söyleyen Cüneyd, “Bu yasadışı uygulamalar, BM Şartı, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi dahil olmak üzere uluslararası hukukun açık ihlalidir. İşgal altındaki Cammu ve Keşmir, bugün dünyanın en yoğun şekilde askerileştirilmiş bölgelerinden biridir” ifadelerini kullandı. Son altı yılda ‘Hindistan işgal güçleri’ tarafından bin 12 Keşmirlinin şehit edildiğini söyleyen Cüneyd, uluslararası topluma konuyla ilgili somut adım atma çağrısı yaptı. Cüneyd ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ‘Keşmir sorununu her platformda dile getirdiği için’ teşekkür etti.

MECLİS’TEN İKİ İSİM KATILDI

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya da etkinlikte konuştu. Yanık, Türkiye’nin Keşmir sorununda Pakistan’ın hep yanında olduğunu ifade ederek, “Kelimenin tam anlamıyla Pakistan, Türkiye'nin öz kardeşidir. Dolayısıyla Keşmir meselesini kendi meselemiz olmaktan hiçbir zaman uzak görmeyeceğiz. Ama aynı şekilde uluslararası kurum ve kuruluşlara, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, sorumluluklarını hatırlatmaktan geri durmayacağız” açıklamasını yaptı. Mustafa Kaya ise, Keşmir sorununu Gazze meselesiyle birlikte gündeme getirerek, “Sadece uluslar olarak değil, tek bir yürek olarak bir araya gelelim ve Keşmir vadileri ile Gazze sokaklarının kederden arınacağı gün için dua edelim. İnsan onurunun tek önemli kural olduğu bir gelecek için dua edelim” dedi.