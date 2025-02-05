Pakistan Büyükelçiliği'nde Keşmir Dayanışma Günü düzenlendi

Yayınlanma: 05.02.2025 - 17:05

Güncelleme: 05.02.2025 - 17:05

Pakistan Ankara Büyükelçiliği, 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü’nü andı. Eski Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, eski Tarım Bakanı Mehmet Mehdi Eker, eski Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, Milletvekili Burhan Kayatürk, Milletvekili Mustafa Kaya, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Yardımcısı Faruk Köylüoğlu, Jeostratejik Öngörü Enstitüsü Başkanı Emekli Tümgeneral Güray Alpar, Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkan Yardımcısı Alper Tan, Emekli Büyükelçi Numan Hazar da etkinliğe katıldı.

BÜYÜKELÇİ JUNAİD’DEN KEŞMİR AÇIKLAMASI

Konuşmacıların günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı açıklamaların ardndan son olarak sözü Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid aldı. Junaid, eski bakanlar, mevcut parlamenterler, siyasi parti temsilcileri, ABB, akademi ve medyadan oluşan kesitsel temsilin, Türkiye'nin Keşmir'in kendi kaderini tayin hakkı için verdiği haklı mücadeleye olan desteğini açıkça gösterdiğini belirtti. Junaid, Keşmir anlaşmazlığının kökenini, mevcut durumunu açıkladı ve ‘Hindistan'ın yasadışı işgali altındaki Cammu ve Keşmir'de işlediği ve 05 Ağustos 2019'da Hindistan hükümetinin yasadışı eylemiyle artan vahşet ve soykırım eylemlerine’ değindi. Junaid ayrıca Keşmir anlaşmazlığının bölgesel bir çatışmadan çok daha fazlası olduğunu, uluslararası toplumun adalet ve insan haklarına olan bağlılığının bir turnusol testi olduğunu belirtti.

78 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN “KEŞMİR SORUNU”

Afganistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Çin ile komşu olan Keşmir bölgesi, jeopolitik açıdan önemli bir konumda bulunuyor. Uluslararası ihtilafa evrilen Keşmir meselesi, 1947'den bu yana Hindistan, Pakistan ve Çin'in bölgedeki hak iddiaları, bölgede 4 savaşın çıkmasına ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı. Pakistan'da 5 Şubat, 78 yıldır çözüme kavuşturulamayan Keşmir sorununa dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla 1989'da "Keşmir Dayanışma Günü" ilan edildi. Bu çerçevede, Pakistan her yıl 5 Şubat'ı “Keşmir Dayanışma Günü” olarak anıyor ve dünya kamuoyunu Keşmir halkına destek vermeye çağırıyor.