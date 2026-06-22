Pakistan’da bir araç camiye daldı: 2 ölü, 30 yaralı

Pakistan’ın Sindh eyaletindeki Karaçi kentinde kontrolden çıkan ve freni tutmayan bir araç, dini bir toplantının düzenlendiği camiye daldı.
Bölgede büyük paniğe neden olan olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen yetkililer inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı ve araca el konuldu.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Pakistan’da bir araç camiye daldı: 2 ölü, 30 yaralıhttps://t.co/B3ylkGwOeK pic.twitter.com/YyD2QVNi6H— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) June 21, 2026