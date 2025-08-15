Pakistan’ın bağımsızlık yıldönümünde Ankara’da resepsiyon yapıldı

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin 78. bağımsızlık yıldönümü nedeniyle büyükelçilik rezidansında bir resepsiyon düzenledi. Etkinliğe AKP milletvekili Burhan Kayatürk de katılırken Keşmir meselesi ve Türkiye-Pakistan kardeşliğinin üzerinde duruldu.

''DAYANIŞMA GÖSTERDİNİZ''

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd konuklara hitaben konuşmasında ülkesinin kuruluş sürecini anlatırken, Keşmir meselesine değinerek, “Keşmir, halkının iradesine aykırı olarak Hindistan’a katıldı ve 1948’den bu yana dört büyük savaşın, sayısız çatışmanın nedeni oldu. Oradaki Müslümanlar hâlâ zulüm görüyor. Biz, Keşmirli kardeşlerimizi siyasi, diplomatik ve ahlaki olarak desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Pakistan’ın dünyanın 24. büyük ekonomisi, 7. nükleer gücü olduğunu ifade eden Cüneyd, “Son bir yılda hükümetin mali ve parasal politikaları sayesinde enflasyon %40’tan %5’e düştü, fiyatlar geriledi, ihracat rekor seviyeye ulaştı, döviz rezervleri istikrara kavuştu” açıklamasını yaptı. Cüneyd ayrıca Türkiye ile ‘kardeş’ olduklarını söyleyerek, “Pakistan’ın kuruluşundan bu yana Türkiye hep yanımızda oldu. Hilafet hareketinden Kırım Savaşı’na, 2010 ve 2022’deki sel felaketlerinden depremlere kadar her zaman dayanışma gösterdi. Keşmir meselesini de her platformda, özellikle BM Genel Kurulu’nda savundu” sözlerini kullandı.

''KEŞMİR’İ HER PLATFORMDA DİLE GETİRİYORUZ''

AKP Van Milletvekili Burhan Kayatürk de ‘Türkiye-Pakistan kardeşliği’nden bahsederek, “Pakistan herkes için önemli, bizim için çok daha fazla önemli. Ancak Pakistan'ın öneminin gittikçe arttığı başka bir saha çıktı. Pakistan'ın sadece önemli bir ekonomi, endüstri, tarım ülkesi değil, aynı zamanda önemli bir savunma ülkesi olduğu da ortaya çıktı” dedi. Kayatürk, Keşmir meselesiyle ilgili de, “Keşmir'deki haksızlığın, Keşmir'deki zulmün de durması gerektiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işaret ettiği şekilde ve geçmişte Hindistan'da Başbakan Nehrun'un da, Hindistan hükümetinin de kabul ettiği bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının kabul edilmesi, orada bir referandumun yapılması gerektiğini her platformda Cumhurbaşkanımız ve bizler söylüyoruz” açıklamalarını yaptı. Konuşmaların ardından katılımcılara rezidansta yemek verildi.