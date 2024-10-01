'Palalı Sabri'yi öldürenlere müebbet hapis istendi

Yayınlanma: 01.10.2024 - 09:36

Güncelleme: 01.10.2024 - 10:00

Beyoğlu’nda Gezi Parkı direnişindei çevredekilere pala ile saldıran ve ’Palalı Sabri’ lakabıyla tanınan Sabri Çelebi’nin, 1 Şubat 2024’de bir gece kulübü önünde çıkan kavgada 9 kurşunla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Sabri Çelebi ‘maktul’, Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

ARAÇTA BULUNDUĞU SIRADA 2 KİŞİ YANINA YANAŞTI

Hazırlanan iddianamede, Sabri Çelebi ile şüphelilerden Hüseyin Kırmızı arasında önceye dayalı ticari ilişkilerinden kaynaklı olarak anlaşmazlık bulunduğu, olay gecesinde Çelebi’nin araba ve içindeki 2 kişiyle birlikte bir gece eğlence mekanının önüne geldiği, burada duraklama yaptığı sırada kısa süre içerisinde beliren kalabalık bir insan grubu ile belirlenemeyen içerikte konuşmalar gerçekleştiği, Çelebi’nin yanındaki 2 kişinin araçtan inerek kalabalık grubun yanına gittiği, bu sırada karşı gruptan şüpheliler Hüseyin Kırmızı ile Çetin Görer’in hala araç içerisinde bulunan Çelebi’nin yanına yaklaştıkları aktarıldı.

BİRİ ATEŞ ETTİ, DİĞERİ YUMRUKLADI

2 şüphelinin Çelebi’nin aracının yanına doğru yaklaştıktan sonra şüphelilerden Görer’in silahla defalarca Çelebi’ye doğru ateş etmeye başladığının belirtildiği iddianamede, diğer şüpheli Kırmızı’nın ise Çelebi’nin yüz kısmına doğru defalarca yumruk attığı, Çelebi’nin vurularak yaralandıktan sonra yanında bulunan arkadaşlarınca hastaneye götürüldüğü ancak kurtarılamadığı kaydedildi.

KENDİLERİNİ KORUMAK AMAÇLI YAPTIKLARINI SÖYLEDİLER

Şüphelilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, Çelebi’nin aracıyla yanlarına yaklaşarak araç camını açtıktan sonra laf attığı ve kendilerine sözlü sataşmada bulunduğunu, kendilerinin uyarılarına karşın sataşmalarını sürdürdüğünü, yanına gittiklerinde ise elini bel kısmına götürerek silah çıkaracağını düşündüklerinden kendilerini korumak amaçlı yumruk savurup ve silahla ateş ettiklerini söyledikleri kaydedildi.

9 KURŞUNUN İSABET ETTİĞİ BELİRTİLDİ

İddianamede ayrıca, Adli Tıp Kurumu Otopsi Raporuna göre Çelebi’nin vücuduna 9 kurşun isabet ettiği, şüpheli Kırmızı’nın, Çelebi’nin direncini kıracak biçimde tokat ve yumruk atarak diğer şüpheli Görer’in eylemine katıldığı ve Sabri Çelebi’yi kasten öldürdükleri belirtildi.

2 ŞÜPHELİYE MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Çetin Görer’in ‘kasten öldürme’, ‘korku, kaygı veya panik meydana getirecek tarzda silahla ateş etme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından toplamda müebbet hapis ile 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer şüpheli Hüseyin Kırmızı’nın ise ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.