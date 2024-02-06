Son dakika... 'Palalı Sabri' cinayetinde yeni gelişme: 6 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 06.02.2024 - 10:01

Güncelleme: 06.02.2024 - 10:01

"Palalı Sabri" olarak tanınan Sabri Çelebi'nin öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan ve dün İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 8 şüpheliden 2'si 'kasten adam öldürme' suçundan, 4'ü ise 'suçluyu kayırma' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.