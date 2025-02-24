Palandöken Dağı'nda yasaklı bölgede kayak yapan ve kask takmayanlara ceza
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken Kayak Merkezi'nde drone ile yaptıkları denetimlerde, yasaklı çığ bölgesinde kayak yapan 10 kişi ve kask takmayan 2 kişiye idari yaptırım uyguladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valiliğin "Palandöken Kayak Merkezi'nde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler" konusundaki genel emri kapsamında, Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) tarafından drone destekli devriye esnasında çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgelerde kayak yapan 10, kask takmayan 2 kişiye ceza verildi.
Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşların huzur ve güvenlik içerisinde zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edileceği belirtildi.
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