Palandöken’de çığa neden olan kişilere para cezası

Palandöken Kayak Merkezi'nde yasaklı bölgeye girerek çığ düşmesine neden olan 4 yabancı uyruklu kayakçıya toplam 11 bin 812 lira para cezası kesildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ekipler bölgede inceleme yaptı.

Palandöken’de çığa neden olan kişilere para cezası
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DHA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 16:18

Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yasağı bulunan çığ bölgesine girerek çığ düşmesine yol açan 4 yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yapıldı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzurum Valiliği’nin Palandöken Kayak Merkezi’ndeki güvenlik kurallarına ilişkin genel emri doğrultusunda şahıslara toplam 11 bin 812 lira idari para cezası uyguladı.


Etiketler: #palandöken #Erzurum #çığ

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