Palandöken’de çığa neden olan kişilere para cezası
Palandöken Kayak Merkezi'nde yasaklı bölgeye girerek çığ düşmesine neden olan 4 yabancı uyruklu kayakçıya toplam 11 bin 812 lira para cezası kesildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ekipler bölgede inceleme yaptı.
Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yasağı bulunan çığ bölgesine girerek çığ düşmesine yol açan 4 yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yapıldı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzurum Valiliği’nin Palandöken Kayak Merkezi’ndeki güvenlik kurallarına ilişkin genel emri doğrultusunda şahıslara toplam 11 bin 812 lira idari para cezası uyguladı.
Etiketler: #palandöken #Erzurum #çığ
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir belediyeye daha kayyum atandı!
- En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu!
- CHP'den flaş anket açıklaması
- Deniz Yücel'den Bakan Tunç'a TÜSİAD tepkisi
- Soruşturmada flaş gelişme!
- Bakanlığın tepki çeken '14 Şubat' paylaşımına yanıt
- Alıkoyup darbettiler, sosyal medyada paylaştılar
- Tüzel kişiler için KKM sona erdi
- 'Etek giydirme' kavgası ölümle bitti!
- İYİ Parti kurmaylarından çarpıcı değerlendirme