Palandöken'de kayakçılara kapalı alana çığ düştü

Yayınlanma: 15.02.2025 - 13:30

Güncelleme: 15.02.2025 - 14:05

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kayakçılara kapalı olan Yusufun Deresi mevkiinde çığ düştü. Kayakçılara kapalı olan Yusufun Deresi mevkiine giren yabancı uyruklu 4 kayakçı çığa neden oldu. Kayakçılar olaydan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, herhangi bir kayıp ya da yaralı olup olmadığını belirlemek amacıyla bölgede detaylı tarama çalışması başlattı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin de Ardahan'daki ‘Uluslararası Altın At Kristal Buz Festivali’nden olay nedeniyle kente döndüğü öğrenildi.

Öte yandan, 21 Aralık 2024’te Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı'nın kamp yaptığı Sultan Sekisi bölgesinde meydana gelen çığda, 1 sporcu hayatını kaybetmiş, 3 sporcu yaralanmıştı.