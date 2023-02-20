Palu gece boyu sallanmıştı... Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi açıklaması

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 14:29

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 14:32

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 04.07'de merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesi olan ve Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 14.56 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı. İlk belirlemelere göre bölgede olumsuzluk yaşanmadı.

"İRİLİ UFAKLI DEPREMLER BEKLENEBİLİR"

Deprem bilimci Naci Görür, Elazığ depremiyle ilgili açıklamada bulundu.

En büyüğü 4,9, en küçüğüyse 4,5 büyüklüğünde hissedilen deprem hakkında Twitter’dan mesajlar paylaşan Görür, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremlere dikkat çekti.

Buradaki depremler sonucunda bu fayların yüklendiğini kaydeden Naci Görür, burada irili ufaklı sarsıntıların olabileceğini belirtti.

Sivrice-Malatya arasında kırıldığı için, bu fayın üzerinde Elazığ’ın doğusunda da daha önce Bingöl 1971 ve 2003, Palu 1977, Sivrice 2020 , vb depremleri olduğu için ben artık Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum. Elazığ bundan sonra komşunun depremlerini hisseder, sevgiyle — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 20, 2023

İşte Prof. Dr. Görür'ün açıklaması:

"Palu civarında 4’lük depremler oluyor. Son büyük Maraş depremleri sonucu olasılıkla Malatya (M), Ovacık (O), Nazimiye-Karakoçan (N-K) ve ilişkli faylar yüklendi. Bu faylarda irili ufaklı depremler beklenebilir."

"ELAZIĞ'DA BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM"

"Bu depremler Elazığ’ın depremleri olamaz. Doğu Anadolu Fayı (DAF) Sivrice-Malatya arasında kırıldığı için, bu fayın üzerinde Elazığ’ın doğusunda da daha önce Bingöl 1971 ve 2003, Palu 1977, Sivrice 2020 ve benzeri depremler olduğu için ben artık Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum. Elazığ bundan sonra komşunun depremlerini hisseder."