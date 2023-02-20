Naci Görür'den '13 milyon insanın psikolojisini bozdunuz!' tepkisine yanıt: Herkes bilimsel kimliği ve sorumluluğu ile konuşur
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremiyle ilgili "99'dan beri eli kulağında diye diye 13 milyon insanın psikolojisini bozdunuz..!" diye tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısına yanıt verdi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, gündemde en sık konuşulanlardan biri beklenen İstanbul depremi oldu. Son olarak jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, olası İstanbul depremi için ''eli kulağında'' yorumu yaptı.
Twitter'da, Celal Şengör'ün sözlerinin yer aldığı bir haberi alıntılayan bir kullanıcı da Naci Görür'ü Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan ve Prof. Dr. Celal Şengör'le birlikte etiketleyerek şöyle yazdı:
"99'dan bu yana eli kulağında diye diye 13 milyon insanın psikolojisini bozdunuz..! Önce kendi aranızda bir uzlaşın sonra açıklama yapın.. Yeter artık."
İlgili kullanıcının 'isyan'ına Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt geldi. Görür, yanıtında "Böyle yazmana inanamıyorum. Bilim insanı olarak Maraşı da Elazığı da uyarmıştık. Yanlış mı yapmışız. Kimseyle de anlaşma gibi bir zorunluluk yok. Herkes bilimsel kimliği ve sorumluluğu ile konuşur. Siz de kim kimdir öğrenme zorluğuna katlanırsınız, sevgiyle" ifadelerini kullandı.
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