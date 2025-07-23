Pamuk şeker satıcısına bıçaklı saldırı: 15 yaşındaki çocuk gözaltında!

Pes dedirten olay, dün saat 23.30 sıralarında Atatürk Kent Meydanı'nda meydana geldi.
Pamuk şeker satıcısı 47 yaşındaki N.G. ile 15 yaşındaki K.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.D., N.G.'yi bacağından bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
ÇOCUK GÖZALTINDA
Yaralı N.G. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, olay yerinden kaçan K.D., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.