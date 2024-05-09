Pamukkale'de kaybolan turistin cansız bedeni bulundu

Yayınlanma: 09.05.2024 - 11:59

Güncelleme: 09.05.2024 - 12:25

Polonya'dan Türkiye'ye tatile gelen Maria Latacz, dün Antalya'da kaldığı otelden Denizli'deki Pamukkale Ören Yeri'ne bir tur şirketinin gezisine katıldı. Bir süre Pamukkale'de gezen Latacz, Antik Havuz'da yüzdükten sonra kayboldu. Latacz için bölgede arama çalışması başlatıldı. Latacz'ın bulunamaması üzerine birlikte geldiği otobüsteki turistler Antalya'ya gönderildi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelendi. Latacz'in en son Antik Tiyatro çevresinde görüldüğü tespit edildi. Latacz için dün başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Latacz'in cansız bedenine ulaşıldı.

Latacz'in cesedinin bulunduğu Domuzçukuru mevkisindeki dere yatağına düşerek öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.