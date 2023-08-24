Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci kimdir? Gürsel Temurci kaç yaşında, nereli?

Mardin Vali yardımcısı Gürsel Temurci Pamukova Kaymakamı oldu. Peki, Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci kimdir? Gürsel Temurci kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 15:29
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Sakarya’da 6 ilçenin kaymakamı değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Karasu, Kocaali, Kaynarca, Akyazı, Taraklı ve Pamukova ilçelerinin kaymakamları değişti. Peki, Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci kimdir? Gürsel Temurci kaç yaşında, nereli?

GÜRSEL TEMURCİ KİMDİR?

Gürsel Temurci, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise'yi İstanbul'da okuyan Kaymakam Temurci, 2014 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslar Arası İlişkilerden mezun oldu. Denizli Kaymakam Adayı olarak memuriyete başladı. Kaymakam Temurci, iyi derecede İngilizce biliyor.


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