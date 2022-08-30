Panayırda yangın paniği

30 Ağustos 2022 Salı, 17:13

Panayır etkinlikleri çerçevesinde festival alanına kurulan gondol, açılış sırasında bir anda alev aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın’ın da katıldığı açılış sırasında protokol konuşmaları yapılırken gondolda elektrik akımından çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ekipler yangına müdahale ederek söndürürken alanda kısa süreli panik yaşandı.