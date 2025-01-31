Panelvana saklamışlar... 2 milyon 500 bin makaron ele geçirildi!
Adana'da bir panelvanda 2 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü hakkında da tutuklama kararı verildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-400 kara yolunun merkez Sarıçam ilçesi mevkiinde uygulama yaptıkları sırada bir otomobilin aynı güzergahtan üst üste geçmesi üzerine harekete geçti.
Otomobili bir panelvanın takip ettiğini belirleyen ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüleri kaçtı. Ekipler, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi yakınında otomobil ve panelvanı, silahla havaya uyarı ateşi açarak durdurdu.
Otomobilin sürücüsü Alican B. (28) ve panelvanın sürücüsü Masum D. (28) ile araçlardaki Umut Ö. (30) ve Ferhat K. (29) gözaltına alındı.
Yaptıkları aramada panelvanda 2 milyon 500 bin makaron ele geçiren ekipler, makaronların sahibi olduğu öne sürülen Abdullah Ş.'yi (32) de gözaltına aldı.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden Alican B.'nin "kasten yaralama" suçundan hakkında yakalama kararı olduğu, Umut Ö.'nün ise "yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Alican B., Umut Ö., Masum D. ve Ferhat K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Abdullah Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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