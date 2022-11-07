Pansiyonda yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Ersin Üner (43), kaldığı pansiyon odasında, elektrikli ısıtıcının üzerine battaniye düşmesi nedeniyle çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.
Marmaraereğlisi Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nda çalışan Ersin Üner, dün gece Cedit Alipaşa Mahallesi'nde kaldığı pansiyondaki odasına gitti.
Üner'in elektrikli ısıtıcıyı açarak uyumasının ardından battaniye üzerine düşünce yangın çıktı. Odada çıkan yangını görenlerin ihbarıyla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevler, büyümeden kontrol altına alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Üner'in dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Üner'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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