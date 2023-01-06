'Panter' lakaplı HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen tutuklandı
Muğla'da, 2 suçtan kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan, 'Panter' lakaplı Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen (58) tutuklandı.
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
'9 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI'
Ekipler, 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi' ve 'basit yaralama' suçlarından hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 'Panter' lakaplı, Muğla HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen'i Emniyet'e çağırdı.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dağdelen, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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