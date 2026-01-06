Pantolonunu giymek için geri döndü... 19 yaşındaki işçi dumandan etkilenerek öldü

Yangın, Erzin’in Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Acer Fresh isimli narenciye paketleme fabrikasında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve fabrikayı alevler sardı.

Fabrikanın yandığını gören işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, 60 işçiyi fabrikadan tahliye ederek alevlere müdahale etti.

Dumandan etkilenerek fenalaşan 19 yaşındaki Salih Yatsugey isimli işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlk belirlemelere göre ve diğer işçilerin anlattıklarına göre Yatsugey’in yangını fark etmesiyle arkadaşlarını uyandırdığı, ardından pantolonunu giymek için geri döndüğü esnada dumandan etkilendiği öğrenildi.