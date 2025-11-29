Cumhuriyet Gazetesi Logo
Papa 14. Leo, İstanbul'da Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti: 'Ayakkabı' ayrıntısı dikkat çekti

Papa 14. Leo, İstanbul'da Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti: 'Ayakkabı' ayrıntısı dikkat çekti

29.11.2025 09:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Papa 14. Leo, İstanbul'da Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti: 'Ayakkabı' ayrıntısı dikkat çekti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti. Papa'nın ayakkabılarını çıkardığı görüldü. Papa, gün içinde Yeşilköy'deki Süryani Kilisesi'ne gidecek, akşam ise ayin yönetecek.

Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki ziyaretleri sürüyor.

İstanbul'daki temasları süren Papa 14. Leo, üçüncü günde Sultanahmet Camisi'ne geldi.

Image

Geceyi Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde geçiren Papa 14. Leo'nun, cumartesi günkü temasları kapsamındaki ilk durağı Sultanahmet Camisi oldu. 

Image

BAKAN ERSOY KARŞILADI

Ziyaret nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Papa'yı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet karşıladı.

Image

AYAKKABILARINI ÇIKARDI

Ziyareti sırasında cami girişinde ayakkabılarını çıkaran Papa, yetkililerden caminin tarihi ve mimarisi hakkında bilgi aldı.

Image

Papa'nın ziyaretin ardından Sultanahmet'ten ayrıldı. 

Image

Papa 14. Leo, bugün Yeşilköy'deki Süryani Kilisesi'ne gidecek.

İlgili Konular: #Sultanahmet #Sultanahmet Cami #papa