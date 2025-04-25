Papa Franciscus'un cenazesine Türkiye'den katılacak isim açıklandı

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Papa Franciscus'un cenaze töreninde Türkiye'yi temsil etmek üzere Vatikan'a gidecek.

Papa Franciscus'un cenazesine Türkiye'den katılacak isim açıklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 16:23

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine Türkiye adına katılacak isim belli oldu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Papa Franciscus'un cenaze töreninde Türkiye'yi temsil etmek üzere Vatikan'a gidecek.

Kurtulmuş, 26 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi temsilen yer alacak.


İlgili Haberler

Depremi hisseden papağan kafesten kurtulmaya çalıştı

Depremi hisseden papağan kafesten kurtulmaya çalıştı
Papa Francis’in cenaze töreni 26 Nisan’da

Papa Francis’in cenaze töreni 26 Nisan’da
Vatikan’da taht yarışı başladı: Yeni Papa kim olacak?

Vatikan’da taht yarışı başladı: Yeni Papa kim olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler