Papa Franciscus'un cenazesine Türkiye'den katılacak isim açıklandı
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Papa Franciscus'un cenaze töreninde Türkiye'yi temsil etmek üzere Vatikan'a gidecek.
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine Türkiye adına katılacak isim belli oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Papa Franciscus'un cenaze töreninde Türkiye'yi temsil etmek üzere Vatikan'a gidecek.
Kurtulmuş, 26 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi temsilen yer alacak.
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