Papa Francis'ten Taksim'deki bombalı saldırıya ilişkin taziye mesajı

15 Kasım 2022 Salı, 16:59

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa Francis'in İstanbul'da hafta sonu gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilediği, yaşananlardan derin üzüntü duyduğu belirtildi.

Papa Francis'in hiçbir şiddet eyleminin Türkiye halkının "kardeşlik, adalet ve barış değerlerine dayalı bir toplum inşa etme" çabalarını yıldırmaması için dua ettiği aktarıldı.