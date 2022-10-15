Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden kazasında yaşamını yitiren işçiler için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

İHA
15 Ekim 2022 Cumartesi, 11:06
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amasra'daki madende meydana gelen patlama 28 işçinin yaşamını yitirmesi nedeniyle  AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

 Aliyev mektubunda, "Bartın'ın Amasra ilçesindeki madende meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi bizleri derinden sarstı. Bu trajedi ile ilgili acınızı paylaşıyor, size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, Türkiye halkına kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.


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