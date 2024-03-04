'Para isteme' mevzusunda kan aktı: 2 yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde iki grup arasında para isteme mevzusu nedeniyle çıkan tartışmada iki genç bıçaklandı.
Yıldızhan Mahallesi'nde iddialara göre, S.A.Ü. (17) ve K.B. (17) sokakta yürüyerek evlerine giderken, B.D. (17) ve A.T. (17) önlerini keserek sigara ve para istedi.
Bunun üzerine çıkan tartışmada S.A.Ü. (17) ve K.B. (17) yanlarında bulundurdukları bıçakla B.D. ve A.T.'yi bıçaklayarak yaraladı.
ZANLILAR GÖZALTINDA
Yaralanan gençler kendi imkanlarıyla Alaca Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu kaçan zanlıları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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