Çorum'da çalıştığı tamirhanede ölü bulundu

Çorum'da 17 yaşındaki genç, çalıştığı tamirhanede çalışır vaziyetteki otomobilin içinde ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 13:30
Çorum'da çalıştığı tamirhanede ölü bulundu
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Alınan bilgiye göre, oto tamirhanesinde çalışan F.Ç. (17) Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 37. Sokak'taki işyerinde çalıştırdığı otomobilin içinde uyuyakaldı.

F.Ç., sabah mesaiye gelen arkadaşları tarafından otomobil içinde hareketsiz yatarken bulundu.

Çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşyerine giren ekipler yoğun egzoz dumanıyla karşılaştı. Çalışan aracın stop edilmesinin ardından sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından F.Ç.'nin cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


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