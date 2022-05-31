Para karşılığı mısır tarlasında 'Hint keneviri' yetiştirmiş

Adana'nın Seyhan ilçesinde, mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren O.G. (33), polis operasyonuyla yakalandı. Tutuklanan O.G., ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı. Tanımadığım kişiden aldığım tohumları ektim" dedi.

DHA
31 Mayıs 2022 Salı, 10:10
Para karşılığı mısır tarlasında 'Hint keneviri' yetiştirmiş
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki mısır tarlasında uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından operasyon için harekete geçen ekipler, O.G.'nin tarlasına baskın yaptı.

477 ADET KENEVİR BULUNDU

Tarlada yapılan aramada, mısırların arasına ekilmiş 477 kök Hint keneviri bulundu. Hint kenevirleri sökülürken, tarladaki O.G. ile S.D. (44) de gözaltına alındı.

Emniyete götürülen O.G.'nin, ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı. Tanımadığım bir kişiden aldığım tohumları ekip, Hint keneviri yetiştirdim" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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