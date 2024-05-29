16 yaşındaki kız çocuğu, 22 yaşındaki sevgilisini öldürdü

Yayınlanma: 29.05.2024 - 11:34

Güncelleme: 29.05.2024 - 11:34

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’ndeki 8 katlı apartmanın 7’nci katında yaşayan R.V., kardeşi Muhammed Varoğlu’nu başından ve kolundan tabanca ile vurulmuş halde buldu.

R.V.’nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Varoğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Evde inceleme yapan polis, boş kovan bulurken, polis merkezine giden M.A. adlı kız, Varoğlu’nu tabanca ile vurduğunu söyledi.

Gözaltına alınan M.A., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Muhammed Varoğlu tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Varoğlu’nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.A., Varoğlu ile 3 hafta önce sosyal medyada tanıştıklarını ve bir süre sonra sevgili olduklarını söyledi. Olay gününü anlatan M.A., evde yaşadıkları tartışmanın ardından Varoğlu’na tabancayla vurduğunu ifade etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.