Paradaki o yazıyı görünce anladı: İkinci el eşya satan kadın dolandırıldı!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, ikinci el giyim eşyası satan kadını, sahte para verip dolandırdılar.

Paradaki o yazıyı görünce anladı: İkinci el eşya satan kadın dolandırıldı!
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DHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 17:05

Akyazı ilçesi Kapalı Pazaryeri'nde kurulan halk pazarında bugün, ikinci el giysi satan kadının tezgahına gelen 2 kişi, alışıveriş yaptıktan sonra aldığı giysilerin tutarı olan 600 lirayı verip uzaklaştı.

Aldığı paralardan şüphelenen kadın, yanında bulunan diğer pazarcıya müşteriden aldığı 6 adet yüz lirayı göstererek bir yanlışlık olup olmadığını sordu.

YAZIYI GÖRÜNCE ANLADI

Paraları inceleyen üzerlerinde ‘’Örnektir’’ ibaresi bulunduğunu görünce durum polise bildirildi.

Polis, kadını dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #sakarya

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