Paradaki o yazıyı görünce anladı: İkinci el eşya satan kadın dolandırıldı!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 17:05

Güncelleme: 12.03.2025 - 17:07

Akyazı ilçesi Kapalı Pazaryeri'nde kurulan halk pazarında bugün, ikinci el giysi satan kadının tezgahına gelen 2 kişi, alışıveriş yaptıktan sonra aldığı giysilerin tutarı olan 600 lirayı verip uzaklaştı.

Aldığı paralardan şüphelenen kadın, yanında bulunan diğer pazarcıya müşteriden aldığı 6 adet yüz lirayı göstererek bir yanlışlık olup olmadığını sordu.

YAZIYI GÖRÜNCE ANLADI

Paraları inceleyen üzerlerinde ‘’Örnektir’’ ibaresi bulunduğunu görünce durum polise bildirildi.

Polis, kadını dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.