Sakarya'da yakınlarına iftara giden ailenin evi yandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir yakınlarına iftara giden ailenin evinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında 2 katlı evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'da yakınlarına iftara giden ailenin evi yandı
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DHA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 09:48

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Vakıf Mahallesi'nde Ali T.'ye ait iki katlı evin çatısında saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 2’nci kat kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı, ailenin bir yakınlarına iftara gittiği belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 


Etiketler: #sakarya #Yangın

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