Paramotoru tekneye çarptı, hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece'de henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybeden paramotor, düşerek deniz kıyısında bağlı bulunan tekneye çarptı. Tekneye düşen paramotorun pilotu ise hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükçekmece sahilde meydana gelen olayda, havalanan paramotor henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybederek, deniz kıyısında bağlı tekneye çakıldı. Düşme anına tanık olanlar pilota ilk müdahalenin ardından ambulans çağırdı.
KURTARILAMADI
Ambulansla hastaneye kaldırılan pilot Mutlu Kazım Özaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Video Haberler
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
En Çok Okunan Haberler
- Fulya Öztürk'ten kötü haber!
- TBB'nin yeni başkanı belli oldu
- Valilikten CHP'nin Mersin Mitingi'ne dair iddia
- AKP'de 'asgari' çıkmazı
- Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı
- Barolar Birliği’nde Metin Feyzioğlu devri bitiyor mu?
- Soylu-Gül kavgasında yeni perde
- 'Bekle Kemal bey, saat 11’de geliyorum'
- Mikroskopla arayıp penaltıyı verdi
- 'Döviz' iddiaları sonrası bankalara akın ettiler