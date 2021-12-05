Paramotoru tekneye çarptı, hayatını kaybetti

05 Aralık 2021 Pazar, 19:10

İstanbul Büyükçekmece sahilde meydana gelen olayda, havalanan paramotor henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybederek, deniz kıyısında bağlı tekneye çakıldı. Düşme anına tanık olanlar pilota ilk müdahalenin ardından ambulans çağırdı.

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Ambulansla hastaneye kaldırılan pilot Mutlu Kazım Özaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.