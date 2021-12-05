Paramotoru tekneye çarptı, hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece'de henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybeden paramotor, düşerek deniz kıyısında bağlı bulunan tekneye çarptı. Tekneye düşen paramotorun pilotu ise hayatını kaybetti.

(İHA)
05 Aralık 2021 Pazar, 19:10
Paramotoru tekneye çarptı, hayatını kaybetti
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İstanbul Büyükçekmece sahilde meydana gelen olayda, havalanan paramotor henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybederek, deniz kıyısında bağlı tekneye çakıldı. Düşme anına tanık olanlar pilota ilk müdahalenin ardından ambulans çağırdı.

KURTARILAMADI

Ambulansla hastaneye kaldırılan pilot Mutlu Kazım Özaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


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