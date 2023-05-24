Paranın nabzının attığı yerden ‘batıyoruz’ çığlığı: ‘Seçimden sonra kıyamet olacak’

Yayınlanma: 24.05.2023 - 18:34

Güncelleme: 24.05.2023 - 18:34

28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ekonominin nasıl şekilleneceği tartışılırken, bankalara güveni azalan yurttaş Kapalıçarşı’nın yolunu tuttu. Devlet otoritesinin bozulduğunu dile getiren yurttaşlar, bankadaki birikimlerini çekip yastık altında tuttu. Kapalıçarşı esnafından, para ve piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de Cumhuriyet TV’ye ekonomideki gelişmelere ilişkin kritik uyarılarda bulundu.

“PİYASANIN BEKLEDİĞİ: İSTİKRARLI BİR EKONOMİ VE İSTİHDAM”

Yıldırımtürk, ekonominin mevcut durumunu anlatarak, “Merkez Bankası’ndan açıklanan rezervler var. Bu rezervlerin şu anda brüt olarak 105 milyar dolar görünse bile birçoğunun swap ile temin edilmiş olan döviz olduğu ve nete baktığınız zaman eksi rezerv olmuş olduğu görünüyor. Bu nedenle ekonomiye bakış açısı endişe verici. Ekonomide şu anda sürdürülebilir bir konum olmadığı görünüyor” dedi.

Seçim sonrasına işaret eden Yıldırımtürk, “Kurulacak olan hükümete bağlı olarak bu endişelerin ne kadar giderilebileceği o zaman belli olacak. Böyle sürdürülemeyeceğini şu anki hükümet yetkilileri de biliyor. Dolayısıyla yeni kurulacak hükümette daha liyakatlı ve işi daha iyi bilen ekip oluşturulursa aşılabilir. Seçimden sonra piyasanın, reel sektörün beklediği: Daha çok üretim, daha çok istihdam, daha çok ihracat, isitikrarlı bir ekonomi ve liyakatli yöneticiler” açıklamalarında bulundu.

“BANKADAKİ PARAMI ALAMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM”

Bankalara güveni kalmayan bir yurttaş ise piyasalarda yaşanması olası kriz karşısında aldığı önlemleri “Bankada bir miktar param var, dolara çevirdim, daha sonra bunu alamayacağım düşüncesine kapıldığım için oradaki dolar paramı aldım. Yöneticiler kendi paralarını dolara, Man Adaları’na, yurt dışına çıkarıyorsa biz de kendimizi koruyoruz. Benim yaptığım, yatırım değil, var olanı koruma çabası. İnternete baktığımda banka daha düşük, burası daha yüksek görünüyor” diyerek anlattı.

“ARTIK DEVLET OTORİTESİ BOZULMUŞ DURUMDA”

Bir başka yurttaş da iktidarın politikalarını eleştirerek "Ben artık adıma kayıtlı olan bir mülkün bile garanti olmadığı kaygısı taşıyorum çünkü artık devlet otoritesi bozulmuş durumda. 64 yaşındayım böyle bir şeye şahit olmadım, insanlar kurallar çerçevesinde hareket ediyordu. Ekonomide de kural yok, bankadaki döviz kaç para buradaki döviz kaç para. Etkili olan, iradesi, gücü olan yönetim kalmadı” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMDEN SONRA KIYAMET OLACAK”

Seçimden sonraya işaret eden bir diğer yurttaş“Sisteme güvenimiz hiç yok, seçimden sonra hem dövizde hem altında patlama bekliyor insanlar. Önlemimizi altın alarak yapmaya çalışıyoruz. Seçimden sonra bence kıyamet olacak ama yaşayarak göreceğiz” dedi.

GURBETÇİ ÇİFT 'DURUMUMUZ İYİ' DEDİ

Almanya’da yaşayan bir Türk çift ise kazandığını Türkiye’ye geldiğinde harcadığını söyleyerek “Orada 1 sene biriktirdiğimizi burada harcıyoruz. Türkiye’deki akrabalarımızın da durumu iyi. Bizde öyle bir durum yok hiç duymadık” dedi.