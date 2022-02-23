Paranın üzerindeki yazıyı gören esnaf, 5 liranın sahibini arıyor
Adana’da Hasan Enes isimli market sahibi, üzerinde “Bu para ölen babamın üzerinden çıkan son para, ruhuna Fatiha okur musunuz? Mecbur kaldığım için harcadım” notu yazan 5 liranın sahibini arıyor. Enes, "Buradan kendisine sesleniyorum bizi görürse, parayı kendisine teslim edelim" diye konuştu.
Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde market işleten 26 yaşındaki Hasan Enes, gün sonu kasadaki paraları sayarken 5 liranın birinin üzerinde, “Bu para ölen babamın üzerinden çıkan son para, ruhuna Fatiha okur musunuz? Mecbur kaldığım için harcadım” notunu görünce şaşırıp üzüldü.
Enes, hemen paranın sahibini bulmak için araştırma yaptı ancak bir türlü ulaşamadı.
"YAZIYI GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDM"
Müşteriden parayı alırken üzerinde böyle bir yazı olduğunu görmesi halinde kesinlikle parayı almayacağını söyleyen Enes, “Bu parayı müşterinin birinden almışız, kasayı toplarken fark ettim. Parayı alırken fark etseydim kesinlikle geri verirdim. Yazıyı görünce çok duygulandım, çünkü ölen babasının üzerindeki son paraymış. Buradan kendisine sesleniyorum bizi görürse, parayı kendisine teslim edelim” dedi.
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