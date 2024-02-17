Parasını alamadığı için patronu bıçaklayan şüpheli yakalandı

Esenyurt’ta çalıştığı börekçiden parasını alamayan ve işyerini basarak dükkan sahibini bıçaklayan şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 22:15
Parasını alamadığı için patronu bıçaklayan şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

Olay, 14 Şubat gününü sabah saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir börekçide meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, daha önceden para konusunda tartışıp işten ayrıldığı ve parasını alamadığı öğrenilen Kadir S. dükkana gelerek, işyeri sahibi Ozan Zeki Demir ile tartışmaya başladı. 

Göz Atın
Esenyurt’ta otobüste taciz skandalı: Tekme tokat dövüp, kayda alıp ifşa ettiler!

Esenyurt’ta otobüste taciz skandalı: Tekme tokat dövüp, kayda alıp ifşa ettiler!
Yer Ankara... Ağabey kardeş kavgası kanlı bitti

Yer Ankara... Ağabey kardeş kavgası kanlı bitti

Tartışmanın ardından Kadir S., Demir’i 6 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Demir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

Şüpheli Kadir S., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarında, suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Esenyurt haberleri patron haberleri işyeri haberleri bıçaklı saldırı haberleri

İlgili Haberler

Patrondan sendika başkanına silahlı saldırı

Patrondan sendika başkanına silahlı saldırı
İşçiyi aşağılayan patron şimdi yandı... Manifesto niteliğindeki karar!

İşçiyi aşağılayan patron şimdi yandı... Manifesto niteliğindeki karar!
Patronun oğlu işçiyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Patronun oğlu işçiyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika haberi... Erdoğan mitingde duyurdu: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak

Son dakika haberi... Erdoğan mitingde duyurdu: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak
Bingöl’de menderesler beyaza büründü! İşte kışın güzelliğini anlatan o eşsiz görüntüler…

Bingöl’de menderesler beyaza büründü! İşte kışın güzelliğini anlatan o eşsiz görüntüler…
Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları sınırlı düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları sınırlı düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Şubat 2024 altın fiyatları...
Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!

Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!
Karısı hamile kalamayınca babasının spermlerini kullanmıştı, hâkim karar açıkladı

Karısı hamile kalamayınca babasının spermlerini kullanmıştı, hâkim karar açıkladı
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe’ye şampiyonluk mesajı: ‘Herkes bize güvensin, bu sene şampiyon olacağız

İsmail Kartal’dan Fenerbahçe’ye şampiyonluk mesajı: ‘Herkes bize güvensin, bu sene şampiyon olacağız
Ortak aday çağrısı: Sancaktepe AKP'ye bırakılamaz

Ortak aday çağrısı: Sancaktepe AKP'ye bırakılamaz
Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti

Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti