Parasını alamadığı için patronu bıçaklayan şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 17.02.2024 - 22:15

Güncelleme: 17.02.2024 - 22:15

Olay, 14 Şubat gününü sabah saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir börekçide meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, daha önceden para konusunda tartışıp işten ayrıldığı ve parasını alamadığı öğrenilen Kadir S. dükkana gelerek, işyeri sahibi Ozan Zeki Demir ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Kadir S., Demir’i 6 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Demir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

Şüpheli Kadir S., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarında, suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.