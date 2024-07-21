Parasını aldığı ürünü göndermeyen dolandırıcı tutuklandı

İstanbul’da, parasını aldığı 57 bin Euro değerinde yedek parçayı göndermeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli Y.K.O. (42), yakalandı. Şüphelinin Dubai’de faaliyet gösteren bir Türk firmasını da benzer bir yöntemle 3 milyon 500 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı öğrenildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 10:15
Parasını aldığı ürünü göndermeyen dolandırıcı tutuklandı
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Sarıyer’de, M.Ö. (30) isimli kişi, yedek parça almak için internet üzerinden bir firma ile iletişime geçti. M.Ö., yaptıkları anlaşma gereği yedek parça ücreti olan 57 bin euroyu firma hesabına yatırdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Parasını ödediği yedek parçanın gönderilmemesi üzerine M.Ö., polise gidip dolandırıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen firma yetkilisi Y.K.O.’yu gözaltına aldı.

Şüphelinin dolandırdığı parayı bankadan çekerken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Şüphelinin daha öncede Dubai’de faaliyet gösteren bir Türk firmasını, 3 milyon 500 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Y.K.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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