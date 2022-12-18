Paraşütçü 15 metre yükseklikten düştü

18 Aralık 2022 Pazar, 07:17

Olay, Talas ilçesi Harman Mahallesi Komanda Caddesindeki yamaç paraşütü iniş alanında meydana geldi. Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile uçuş yapan ismi kişi, iniş yapacağı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde; paraşütçünün iniş yapacağı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 15 metre yükseklikten düştüğü anlar yer aldı.