Paraşütçü 15 metre yükseklikten düştü
Kayseri'nin Talas ilçesinde Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile uçuş yapan kişi, iniş sırasında yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.
Olay, Talas ilçesi Harman Mahallesi Komanda Caddesindeki yamaç paraşütü iniş alanında meydana geldi. Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile uçuş yapan ismi kişi, iniş yapacağı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde; paraşütçünün iniş yapacağı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 15 metre yükseklikten düştüğü anlar yer aldı.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Daha sert cümleler de kurdu, ancak...'
- Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Karar verildi
- 'Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı...'
- İYİ Parti'den çok konuşulacak Demirtaş mesajı
- Erdoğan'dan günler sonra 'İmamoğlu' açıklaması
- İmamoğlu açıklamasında bölündüler
- İstanbul'da feci kaza: Yol trafiğe kapandı
- DEVA Partililere bıçaklı saldırı
- Cumhur İttifakı seçmeni İmamoğlu kararını verdi
- Üniversiteli Akın Paris'te öldürüldü