Paris İklim Anlaşması’nı onaylayan Türkiye, kömürden çıkışa direniyor

19 Kasım 2021 Cuma, 04:00

İklim kriziyle mücadelede en hayati konunun kömürden çıkış olmasına karşın Paris İklim Anlaşması’nı imzaladıktan beş yıl sonra onaylayan Türkiye, kömüre dayalı termik santral projelerinden vazgeçmiyor. Santrallarla çevrili Kahramanmaraş’ta kömür kaynaklı iki proje planlanıyor. Bölge sakinlerinin açtığı davada bilirkişi heyetleri planlanan Afşin C ve Akbayır santrallarının çevreye etkilerini sıralayarak “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararını hukuka aykırı buldu. Bölge sakini Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu üyesi İbrahim Yalçın, “Karar vericiler yenilenebilir enerjiye destek verecek adımlar atmalıdır” dedi. Greenpeace İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül de “Karar vericiler Maraş’ta ve tüm Türkiye’de planlanan santralları iptal etmeli, faaliyettekiler için de devreden çıkarma planları hazırlamalıdır” diye konuştu.

Elbistan’da yapılması planlanan Akbayır Kömürlü Termik Santralı ile Afşin C Termik Santralı açık kömür işletmesi ve düzenli depolama alanı projelerine karşı bölge sakinleri dava açmıştı. Bölge sakinleri projelere verilen “ÇED Olumlu” kararlarının iptal edilmesini istedi. Dava dosyalarına giren iki bilirkişi raporunda da çevreye zarar vereceği gibi gerekçelerle ÇED raporları uygun bulunmadı. Afşin C Termik Santral projesine ilişkin bilirkişi heyetinin Paris İklim Anlaşması’na atıfta bulunarak “iklim krizine karşı alınacak önlemler içinde kömür yakılarak gerçekleştirilecek enerji elde edinimleri yerine, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla geleceği kazanmanın daha yerinde olacağı”nın belirtilmesi dikkat çekti.

"BİLİM DOĞRULADI"

Gazetemize konuşan bölge sakini İbrahim Yalçın, platform olarak 2018 yılından bu güne Kahramanmaraş’taki kömürlü termik santrallarla mücadele ettiklerini belirterek “Temiz doğa, sağlık ve dengeli iklim için hakkımızı arıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, Afşin C ve Elbistan Diler Termik Santralı ÇED olumlu kararlarına karşı açtığımız davalarda bilim, bizim itirazlarımızı doğrulamıştır” dedi.

Onur Akgül ise özetle şu ifadeleri kullandı:

“Afşin - Elbistan bölgesi, 40 yıldır kömürlü termik santralların etkisi altında. Bu 40 yılda yöre halkına düşen, sekiz kat artan kanser vakaları, ortalama 6 derece artan sıcaklıklar altında kavrulmak, hasta doğan ya da küçük yaşta hastalanan çocuklar, yaşam alanlarından göçmek, paramparça olan Elbistan Ovası, biten tarım oldu. Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onayladığı, karbon nötr hedef tarihlerini konuştuğumuz, küresel ısınmayı 1.5 derecede frenlemeye çalıştığımız bu son günlerde, kömür yatırımı yapmak abesle iştigaldir. Artık mahkeme de bilim insanlarından istediği bu raporun sonuçlarına ve gerçeklere göre hareket etmeli, bu iki projenin ÇED raporunu iptal etmeli.”

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Türkiye, İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Toplantısı’nda (COP26) duyurulan “Glasgow Liderlerinin Orman ve Arazi Kullanımı Bildirgesi”ni imzaladı. Gelişmeyi önemli bir adım olarak değerlendiren TEMA Vakfı, Akbelen’den Mersin’e, Şırnak’tan Ordu’ya kadar tüm Türkiye’de maden faaliyetleri ile tahrip edilen ormanlarımızın korunması çağrısında bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı takiben bu bildirgeyi imzalamasını çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Çölleşme tehdidi altında olan Türkiye’de, ne yazık ki birçok bölgede madencilik faaliyetleri altında ağaç kesimi devam ediyor” dedi.

