Park halindeki 6 araca çarpıp, kaçtı
Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 6 araca çarptı. Ölen ve yaralananın olmadığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen lüks otomobil, caddede hızla ilerlerken kontrolden çıkarak, yol kenarında yan yana park halinde bulunan 5 otomobil ile 1 hafif ticari araca çarparak kaçtı.
Araçlarda hasar oluşurken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, sürücünün otomobiliyle araçlara çarpıp uzaklaşması yer aldı.
Yapılan çalışmayla evinde yakalanan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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