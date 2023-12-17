Park halindeki araç alev aldı

Beylikdüzü’nde park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın tüpüyle müdahale yetersiz kalınca, otomobilden yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 09:34
Park halindeki araç alev aldı
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Yangın, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. 

Kısa sürede alevlerin yükseldiği otomobildeki yangının gören bir şahıs yangın tüpü ile müdahalede bulundu. 

Müdahale yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası yangın söndürüldü.


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