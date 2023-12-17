Park halindeki araç alev aldı
Beylikdüzü’nde park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın tüpüyle müdahale yetersiz kalınca, otomobilden yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.
Kısa sürede alevlerin yükseldiği otomobildeki yangının gören bir şahıs yangın tüpü ile müdahalede bulundu.
Müdahale yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası yangın söndürüldü.
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