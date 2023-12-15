Bahçelievler'de park halindeki otomobil alev aldı: İçinde uyuyan sürücü son anda kurtuldu!

İstanbul Bahçelievler'de D-100 Karayolu yan yolda park halinde duran bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobilin içinde uyuyan sürücü alevlerden son anda kurtuldu.

DHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 06:50
Bahçelievler'de park halindeki otomobil alev aldı: İçinde uyuyan sürücü son anda kurtuldu!
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Yangın, saat 05.00 sıralarında D100 Karayolu Edirne istikameti yan yolda meydana geldi.

SÜRÜCÜ KIL PAYI KURTULDU

Park halinde bulunan 01 TR 440 plakalı otomobilden alevlerin yükseldiğini gören yurttaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada, yurttaşlar otomobilin içinde uyuyan sürücüyü uyandırarak alevlerden kurtulmasını sağladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Olay sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


BAHçelievler otomobil Yangın

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