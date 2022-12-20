Park halindeki araçlar kurşunladı!

20 Aralık 2022 Salı, 10:43

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen şüpheli, otomobiliyle ara sokağa girerek yanındaki pompalı tüfeği çıkardı.

Şüphelinin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar park halindeki iki otomobile isabet etti. Şüpheli ardından otomobiliyle arkasına bakmadan kaçtı.

Durumdan haberleri olmayan araç sahipleri, sabah saatlerinde otomobillerinin yanına geldiğinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, çevredeki yurttaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yurttaşlar, ekiplere verdiği ifadede gece saatlerinde sesin şiddetli bir şekilde geldiğini ve ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin araçlarda yaptığı detaylı çalışmaların ardından sürücüler ifade vermek üzere karakola gitti. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.



