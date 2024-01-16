Park halindeki araçlara çarptı... 2 kişi yaralandı!

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı kazada, 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:12
Park halindeki araçlara çarptı... 2 kişi yaralandı!
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Bozüyük çevreyolunda İ.B. idaresindeki 25 FP 073 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobil ve 1 kamyonete çarparak durabildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Kaza sonrasında araçlarda maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan M.B. yaralandı.

Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavileri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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