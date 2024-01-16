Park halindeki araçlara çarptı... 2 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:12

Güncelleme: 16.01.2024 - 10:12

Bozüyük çevreyolunda İ.B. idaresindeki 25 FP 073 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobil ve 1 kamyonete çarparak durabildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Kaza sonrasında araçlarda maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan M.B. yaralandı.

Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavileri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.