Park halindeki araçlara çarptı: Sürücüye meydan dayağı
Ataşehir’de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, düğün salonunun önünde park halindeki otomobillere çarptı. Düğün sahiplerinin sürücüye meydan dayağı atmasıyla ortalık savaş alanına döndü.
Olay, Ataşehir ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen alkollü sürücü, aracıyla düğün için gelen ve araçlarını düğün salonunun önüne park eden araçlara çarptı.
Kaza sesiyle düğün salonundan dışarıya çıkan araç sahipleri araçlarını kazaya karışmış halde görünce alkollü sürücüyle tartışmaya tutuştu. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanılan olayın ardından alkollü sürücü olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Çevredekiler tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile düğün salonundan çıkan şahıslar arasında da tartışma yaşandı.
Polis ekipleri kaçan alkollü sürücüyü arama çalışmasına girerken olayla de ilgili inceleme başlattı.
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