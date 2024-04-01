Yaşlı kadına taciz iddiası sonrası ortalık karıştı... Şüpheliye meydan dayağı!

Yayınlanma: 01.04.2024 - 12:16

Güncelleme: 01.04.2024 - 12:16

Olay, geçen cuma günü Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan bir parkta yaşandı. İddiaya göre, parkta oturan yaşlı bir kadına fiziksel tacizde bulunan şahsı yurttaşlar fark etti.

Yurttaşların saldırması üzerine şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Kaçtığı sokakta yakalanan şüpheliye, yurttaşlar meydan dayağı attı.

Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşananlar ise bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BİRKAÇ KEZ VURDUK"

Yaşananları anlatan mahalle sakini Murat Büyükturan, “Şahıs yaşlı bir teyzeye tacizde bulunmuş. Bizim vatandaşlarımız da döverek, onu sokağa doğru kovalamış. Biz birkaç kez vurduk. Halk ayaklandı. Böyle sapıklar olduğu sürece biz çocuklarımızı sokağa bırakamıyoruz” dedi.