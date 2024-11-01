Park halindeki araçta korkutan yangın!
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Gölcük merkezde park halinde bulunan Ford marka hafif ticari araçtan dumanlar yükselmeye başladı.
Olayı gören yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sebebiyle araçta maddi hasar meydana geldi.
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