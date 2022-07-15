Park halindeki motosikleti çalındı: Siparişleri götüremedi

İstanbul Avcılar'da park halindeki motosiklet, iki şüpheli tarafından kilidi kırılarak çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, motosikletin sahibi Muzaffer Doğrusöyleyen, dükkanına gelen siparişleri götüremediğini söyledi.

DHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 09:55
Park halindeki motosikleti çalındı: Siparişleri götüremedi
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Gümüşpala Mahallesi Mutlu Sokak'ta Muzaffer Doğrusöyleyen'in sokağa park ettiği 34 DK 5316 plakalı motosikletinin yanına, sabah erken saatlerde motosikletli iki kişi geldi. Biri kasklı iki şüpheli, motosikletin gidon kilidini kırdı.

Şüpheliler ardından da motosikleti çalarak, kaçtı. Motosikletin çalınmasının ardından, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek, olay yerinde inceleme yaptı.

EKMEK TEKNESİ ÇALINDI, SİPARİŞLERİ GÖTÜREMEDİ

Yeşilköy Mahallesi'nde börek dükkanı işleten Doğrusöyleyen, motosikletinin çalınması nedeniyle işyerine gelen siparişleri götüremediğini belirterek, "Son dönemde hırsızlıkların arttığını duyuyoruz. Yetkililerden bunların en kısa sürede bulunarak adalete teslim edilmelerini bekliyoruz. Zor durumda kaldık" dedi.


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