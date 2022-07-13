Su bahanesiyle kuyumcuyu oyaladı, 55 bin TL’lik bilekliği çaldı
Diyarbakır’da iki kadın hırsız, su içme bahanesiyle kuyumcuyu oyaladı, 55 bin TL değerinde el emeği 24’lük çeyrek bilekliği kaşla göz arasında çaldı.
Olay, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan bir kuyumcu tamirciliği yapan dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Çerioğlu, dükkanda babasını beklerken iki kadın hırsız müşteri kılığında içeri girdi. Ürünlere baktıkları sırada susadıklarını söyleyen hırsızlardan biri kuyumcuyu oyalarken diğeri ise el çabukluğuyla 55 bin TL değerinde 24’lük çeyrek bilekliği kaşla göz arasında çaldı.
“HIRSIZLARDAN SES YOK”
Kuyumcu işletmecisi Veysi Çerioğlu, hırsızların görüntülerini karakola götürerek şikayet ettiklerini fakat hala bir haber alınamadığını söyledi. Çerioğlu, “Arife günü ben cuma namazındaydım, o esnada benim oğlum buradaydı, iki kadın şahıs geliyor altın alacaklarını söylüyorlar. Biri oğlumdan su istiyor, oğlum da suyu vermeye giderken diğeri de el çabukluğuyla benim 52.5 gram çeyrekli bilekliğini alıyor. Sularını içtikten sonra kaybolup gidiyorlar. 2 saat sonra tezgahı toparlamaya geldiğimde elimde 3 adet bulunurken 2 tane kaldığını gördüm. Kameraları izleyince cuma namazındayken çocuğumu oyalayıp çaldıklarını gördüm. Çarşı karakoluna giderek şikayette bulundum, en kısa zamanda bulacaklarını söylediler ama hala ses çıkmadı. İki kadın da utansın” dedi.
Hırsızların iyi niyetini suiistimal ettiğini kaydeden Muhammet Çerioğlu ise hırsızlardan birinin su istediğini ve kendisinin görüş açısını kapatacak şekilde durduğunu diğer hırsızın da o anda bilekliği çaldığını vurgulayarak kendisinin soyulduklarını fark etmediğini, babasının fark ettiğini söyledi.
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