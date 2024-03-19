Park halindeki panelvan alev alev yandı

Ataşehir'de park halinde bulunan panelvan alev alev yandı. Aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini fark edenler yangına müdahale etti.

DHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 15:43
Park halindeki panelvan alev alev yandı
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Yangın, saat 13.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 1. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 34 EYP 918 plakalı panelvan park halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi. 

Dumanları fark edenler aracın kaputunu açarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.


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