Avcılar'da korkutan yangın: 4 katlı bina alev alev yandı!

Avcılar’da 4 katlı tekstil imalathanesinde çıkan yangın büyüyerek tüm binayı sardı. Yangın sebebiyle park halindeki iki araç da kullanılamaz hale gelirken itfaiye ekipleri yangına güçlükle müdahale etti. Dumandan etkilenen iki yurttaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 09:01
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İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi Dinçer Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre; 4 katlı tekstil imalathanesinin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek tüm binayı sararken alevler binanın yanında bulunan park halindeki 2 araca sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen iki araca ve yanan binaya müdahale etti.

İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI!

Sokak üzerindeki binalar tedbir amacıyla tahliye edilirken,dumandan etkilenen iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yanan iki araç, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülürken kullanılamaz hale geldi.

Yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.


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