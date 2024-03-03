Pazar tezgahları alev alev yandı: O anlar kamerada!

Yayınlanma: 03.03.2024 - 09:27

Güncelleme: 03.03.2024 - 09:27

Yangın, gece saatlerinde İluh Mahallesi Felek Caddesi’nde bulunan pazarda meydana geldi. Caddedeki pazar tezgahlarında bilinmeyen nedenle yangın çıkarken ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Tezgahlarda hasar oluşurken cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.