Park halindeki ticari araç alev topuna döndü
Bursa’da arıza yapan park halindeki ticari araç bir anda alev aldı. Kısa sürede alevlerin sardığı araç küle dönerken, araç sahibinin yangını söndürme çabası kameraya yansıdı.
Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde ticari aracın sürücü aracını park ettikten sonra araçtan dumanlar yükseldi. Kısa sürede alevlerin sardığı ticari araç alev topuna dönerken, araç sahibi yangını söndürmek için seferber oldu.
Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, araç küle döndü. Araç sahibinin alevlerle mücadelesi kameraya yansıdı, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaynanasını hiçbir zaman sevemeyen 4 kadın burcu
- İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sürpriz hamle geldi
- Avrasya tüneli trafiğe kapatıldı!
- Nasuh Mahruki'nin tutuklanma gerekçesi belli oldu!
- Albaya verilen ceza belli oldu!
- Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma
- Beşiktaş'tan Talisca açıklaması: 'Karar verilmiştir'
- Elektronik kelepçeyi kırıp cinayet işledi
- Havalimanında kaçakçılık operasyonu
- AKP’li belediyeden bir ayda 33 konser